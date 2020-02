Duidelijkheid door CEO: "De Grand Prix van Vietnam wordt niet afgelast"

Door het coronavirus is de Grand Prix van China al geannuleerd, maar ook de Grand Prix van Vietnam leek even niet door te gaan. De CEO van de race, Le Ngoc, verklaarde dat de race gewoon doorgaat.

Vorige week kwam het droevige nieuws dat Vietnam ongeveer 10.000 inwoners noodgedwongen in quarantaine had gezet vanwege het dodelijke virus. Het dodental is al opgelopen tot ruim 2000 mensen, waardoor ook de GP van Vietnam in gevaar kwam vanwege de veiligheid van de coureurs.

De nieuwe race op de kalender van de Formule 1 zal hoe dan ook doorgaan, zo vertelt CEO Le Ngoc Chi tegen het Vietnamese dagblad Dan Tri: "Het zal plaatsvinden zoals gepland. We volgen de situatie op de voet en zullen iedereen via de media informeren als er iets verandert."

Tran Trung Hieu, het officiële hoofd van toerisme in Hanoi, is het ermee eens: "De F1-race wordt niet uitgesteld of vertraagd. Het kan sport zijn, maar het evenement heeft een enorme impact op het toerisme in Vietnam en Hanoi."

Voor de race is zelfs een speciale Max Verstappen-tribune gemaakt. Hier kunnen Nederlanders en andere Max Verstappen-fans plaatsnemen. De Red Bull Racing is een erg populaire coureur, ook onder de expats.