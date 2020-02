Bottas: "We kunnen sneller dan dat we nu laten zien"

Valtteri Bottas reed een knappe tweede tijd op de woensdag tijdens de eerste testdag in Barcelona. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die ’s middags aan de bak mocht, reed de snelste tijd van die dag. De eerste dagen zijn vooral bedoeld om de auto te ontdekken en de aerodynamica te verbeteren.

Bottas concentreerde zich op het verzamelen van data voor het team van Mercedes, terwijl Lewis Hamilton de motor uittestte. De coureurs testen de auto op verschillende punten, zoals hoe de bolide reageert op verschillende set-ups of de party-modus.

Koude ochtenden in Barcelona

Het probleem met de wintertests is vaak dat het in de ochtend vrij koud is, hierdoor hebben de teams niet de meest ideale omstandigheden om in te rijden. Ondanks de koude omstandigheden heeft Bottas een goede testdag gehad. "In de ochtend, toen het nog koud was, concentreerden we ons vooral op aerodynamische tests met behulp van de welbekende rekken op de auto. We hebben toen gewerkt aan de veranderingen in de set-up met grotere veranderingen dan we normaal doen tijdens een raceweekend. In de tests heb je de mogelijkheid om het te doen en te zien hoe de auto reageert op die grote veranderingen", zo vertelde Bottas.

De Fin voegde eraan toe: "Ik had een geweldig gevoel, de auto rijdt goed en is snel, maar ik weet zeker dat we het sneller kunnen dan dat we nu laten zien. Het was een uitstekend startpunt. Maar dit zijn de eerste dagen, ze betekenen niet veel."