Natuurorganisaties over VIP-route: "Dat idee is absurd"

Formule 1-teams waaronder Red Bull Racing, hadden een verzoek ingediend bij de raceorganisatie van de Nederlandse Grand Prix, om via een soort VIP-route over het strand en door de duinen te mogen rijden. Hiermee zouden ze de drukte op de wegen vermijden.

De auto’s zouden dan door een natuurreservaat rijden. Daar waren niet alleen inwoners op tegen maar ook de organisatie zou dit geen goed idee vinden. Het plan was bedacht door drie teams, dat plan zou later deze maand moeten worden goedgekeurd door de gemeente.

De teams zouden dan door een net benoemd beschermd natuurgebied rijden en daar zijn de natuurliefhebbers op tegen. Er is een online petitie-platform geopend waar mensen hun handtekening digitaal kunnen zetten onder de petitie. Met succes, want de petitie is al ruim 1000 keer getekend en naar verwachting loopt dit steeds sneller op.



Het is misschien niet het meest geschikte plan voor de natuur, maar het is wel de kortste en veiligste route voor de coureurs. Door de drukte ontstaan er files en opstoppingen rondom Zandvoort, iedereen komt dan naar het circuit. Door de moeilijke bereikbaarheid van het circuit zouden de coureurs een extreem goede escort van de politie nodig hebben. Dat is echter onveilig en extreem duur. De gemeenteraadspartijen zijn het niet eens, want de plaatselijke PvdA wil meer weten over het plan en is erg geïnteresseerd. GroenLinks daarentegen is ‘not amused’ over het plan, zo laat RTL weten. Uiteindelijk zal de rechter beslissen wat precies te doen met het plan. Als je kijkt naar centen en veiligheid dan is optie strand-duin het beste, maar je zult hiermee ook dieren en planten kapot maken.

De natuurorganisatie vindt het idee 'absurd'. Ze laten op hun site weten wat ze willen:

• Wij willen dat Noordvoort gespaard wordt.

• Wij vragen het college van Noordwijk en Zandvoort om geen toestemming te verlenen aan het gebruik van het strand als transportweg. En te zoeken naar minder schadelijke alternatieven voor het vervoer van deze teams.

• Wij roepen gemeenteraadsleden van Noordwijk en Zandvoort op om zich uit te spreken tegen deze gang van zaken.