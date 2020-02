Vannacht tijdens de NASCAR-race op de Speedway van Daytona is een vreselijk ongeluk gebeurd. Tijdens de laatste ronde van de race ging het mis vooraan het veld. Ryan Newman werd meters meegesleurd door zijn auto op het asfalt. De auto van de coureur was total los.

De coureur is meegenomen naar het ziekenhuis. De organisatie van de NASCAR-series kwam met een statement. "Ryan Newman wordt behandeld in het Halifax Medical Center. Hij verkeert in ernstige toestand, maar artsen hebben aangegeven dat zijn verwondingen niet levensbedreigend zijn."

De organisatie verwacht ook respect. "We waarderen uw gedachten en gebeden en vragen dat u de privacy van Ryan en zijn gezin gedurende deze periode respecteert. We stellen uw geduld en medewerking op prijs en zullen meer informatie verstrekken zodra deze beschikbaar komt."