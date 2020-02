"Duitse RTL lijkt tv-rechten te verliezen na komend seizoen"

De Duitse zender RTL zendt al jaren gratis Formule 1-races uit, maar daar lijkt nu een einde aan de komen. Het contract van de uitzendrechten tussen de omroep en Liberty eindigt na het komende seizoen. Naar verwachting zullen de races in de toekomst alleen beschikbaar zijn op betaal-tv of via streamingdiensten.

De Duitse zender had in 2019 gemiddeld vier miljoen kijkers per race, dat is veel in tegenstelling tot betaal-tv-kanaal Sky met een recent seizoen gemiddelde van ongeveer 470.000 kijkers per race.

Als het aan RTL Duitsland ligt dan zouden ze de rechten gewoon willen behouden, maar dat ligt natuurlijk niet in hun handen. "We zijn in gesprek, maar het is lastig. De Formule 1 is en blijft één van de meest populaire en meest bekeken sporten", verzekerde RTL-woordvoerder Matthias Bolhöfer in de Duitse talkshow.

Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, zou een combinatie van betaal-tv en gratis tv willen, zoals momenteel het geval is in Duitsland. Het einde lijkt echter nabij, zoals in Italië en Engeland al eerder het geval was, want betaalde tv levert meer geld op. Bovendien proberen de nieuwe Formule 1-eigenaren nieuwe verkoopkanalen op internet te verkennen. Van podcasts, sociale media tot de Netflix-serie Formula One: Drive to Survive.

Het zou de tweede tegenvaller zijn voor de Duitsers, want ook hun thuisrace is komend seizoen niet meer op de kalender te vinden. De kans is vrij groot dat ook de tijd van gratis F1 kijken voorbij is.