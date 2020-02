Russische GP organisatie over grindbakken: "Het is onacceptabel"

De organisatie van de Russische Grand Prix wil niets weten van het toevoegen van grindbakken aan het circuit. De Formule 1 diende een verzoek in om uitloopstroken met asfalt te vervangen door grindbakken maar zonder succes. Sinds de race op de kalender staat, hebben twee coureurs vanaf pole gewonnen. Hierdoor lijken de races, als je naar de statistieken kijkt, leuk. De races zijn in het algemeen saai, maar daar wilde de Formule 1 wat aan doen.

Lewis Hamilton, de laatste winnaar van de GP in Sotsji, wilde de race op het circuit van Sochi in de tegenovergestelde richting om de kwaliteit van de race te verbeteren. Terwijl Liberty probeerde te zoeken naar alternatieven om de race spannend te maken, was het gooien van kiezels in de lange en grote ontsnappingsgebieden op de baan één van de opties.

Sergey Vorobyov, het hoofd van de race-organisator Rosgonki, zei echter dat ze deze optie weigerde. "De organisatoren van de Formule 1 wilden de spanning op de baan vergroten, dus werd ons gevraagd om grind in de uitloopstroken te gooien."

Het is onacceptabel

De organisator is van mening dat het niet bij de GP past. "Dit is voor ons niet acceptabel. De Formule 1-race wordt slechts maar eens per jaar verreden. Terwijl de baan het hele jaar open moet zijn en vriendelijk moet zijn voor zowel particuliere- en zakelijke klanten."

De gewone auto’s beschadigen te hard. "Het is bijna gegarandeerd dat de lak van een straatauto op het grind zal worden beschadigd. Ze zullen erover nadenken en met verschillende suggesties terugkomen. Maar tot nu toe is er niets gebeurd."