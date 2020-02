Over elf dagen keert de Formule 1 terug op Netflix voor het tweede seizoen van Drive to Survive. Om de fans alvast op te warmen voor het nieuwe seizoen, is in samenwerking met Netflix de onderstaande trailer gepubliceerd.

Voor het eerst gaven alle tien teams toestemming aan de filmcrews van Netflix, nadat Ferrari en Mercedes dat in 2018 nog weigerden. De twee topteams maken in 2019 dus ook hun opwachting in de serie, waarbij in ieder geval bekend is dat er tijdens een van de afleveringen ingezoomd wordt op de voor Mercedes rampzalig verlopen Duitse Grand Prix. Ook staat het lastige seizoen van Haas F1 centraal in een van de afleveringen.