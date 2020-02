Hamilton verwacht weinig veranderingen bij topteams in 2021

Voor welk team racet Lewis Hamilton vanaf 2021? De zesvoudig wereldkampioen lijkt nu te hinten op een langer verblijf bij Mercedes, want zelf verwacht hij weinig topcoureurs bij een ander team te zien.

Hamilton werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. Momenteel komt de Brit nog uit voor Mercedes, maar lang bleef onduidelijk of het team ook na 2020 nog in de Formule 1 actief is. Na de recente contractverlengingen van Max Verstappen en Charles Leclerc lijkt een overstap echter een stuk minder waarschijnlijk, ook omdat Mercedes hoogstwaarschijnlijk wél in de Formule 1 blijft.

Hamilton zelf denkt dat veel hetzelfde blijft bij de topteams. "Het is een privilege dat zo'n geweldig team [als Mercedes] mij wil hebben. Hopelijk kan ik bij blijven dragen aan het succes van het team. Het meest waarschijnlijke is dat er in 2021 bij de topteams geen significante veranderingen zijn. Ik weet niets over de contracten en ik weet niet wat Sebastian Vettel gaat doen, maar ik denk dat alles bij hetzelfde blijft."

Al sinds eind jaren '90 is Hamilton verbonden aan Mercedes: in eerste instantie als junior van McLaren, met wie Mercedes destijds samenwerkte, en daarna in de Formule 1. Sinds 2013 komt hij uit voor het fabrieksteam van de Duitse fabrikant en die combinatie is zeer succesvol gebleken: Hamilton won vijf van zijn zes wereldtitels bij Mercedes en dit jaar mikt hij op een evenaring van het recordaantal van zeven wereldtitels.