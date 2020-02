Grand Prix van Nederland kan definitief doorgaan na afgifte evenementenvergunning

De Grand Prix van Nederland gaat definitief door. De laatste hobbel, de afgifte evenementenvergunning, is woensdag afgegeven aan organisator Dutch Grand Prix. Dat verklaarde Rob Langenberg, Head of Event Operations bij Dutch GP, tegenover BNR Nieuwsradio.

Circuit Zandvoort heeft een aantal horden moeten nemen voordat de Grand Prix definitief doorgang kon vinden. Na de aankondiging van de race in mei 2019 werd duidelijk dat het circuit verbouwd moest worden en daar moesten een aantal vergunningen voor verkregen worden. Milieugroeperingen wilden daarbij dwarsliggen, maar uiteindelijk werd dit obstakel overwonnen door Circuit Zandvoort en Dutch Grand Prix met de afgifte van die vergunningen.

Daarna was het wachten op de evenementenvergunning, waarin onder andere afspraken staan over de veiligheid, de schoonmaak, het onderhoud en de verkeersplannen rond Circuit Zandvoort. Het veelbesproken mobiliteitsplan is daar een belangrijk onderdeel van. De vergunning is nu binnen en dat zorgt voor opluchting blij Langenberg. "We kunnen nu eindelijk naar buiten toe vertellen hoe de plannen eruit zien."

Die plannen zijn inmiddels al uitvoerig besproken met wegbeheerders, overheidsdiensten en de hulpdiensten. Met een groot aantal scenario's wordt daarbij rekening gehouden, zowel positief als negatief. "We zijn met z'n allen ongelooflijk hard bezig om dat te realiseren. Als het alsnog misgaat, dan zijn er echter nog enorm veel knoppen waar we aan kunnen draaien om de controle terug te krijgen", verklaart Langenberg.