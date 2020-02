Layout circuit Albert Park mogelijk al voor Australische GP 2021 op de schop

De organisatie van de Grand Prix van Australië is van plan om binnen nu en twee jaar het circuit opnieuw te asfalteren. Mogelijk wordt dat moment ook aangegrepen om een aantal veranderingen door te voeren aan het circuit.

De Formule 1 is sinds 1996 ieder jaar te gast geweest in Albert Park voor de Australische Grand Prix. Sindsdien is het circuit, dat bestaat uit openbare wegen, echter niet meer opnieuw geasfalteerd. Binnen nu en twee jaar moet er echter een nieuwe asfaltlaag komen, zo vertelde CEO Andrew Westacott van de AGPC tegenover Motorsport.com. Het dagelijkse verkeer zal daar wel hinder van gaan ondervinden.

AGPC kijkt naar groot aantal mogelijke veranderingen

Rond de aanstaande Australische Grand Prix hoopt men een definitief moment te prikken voor de aanleg van een nieuwe asfaltlaag, maar mogelijk wordt dat niet de enige verandering op Albert Park. Westacott benadrukt dat er gekeken gaat worden naar een groot aantal mogelijke veranderingen. "Als je de kans hebt om te veranderen, dan moet je kijken naar hoe je iets kan verbeteren."

"Er bestaat geen twijfel dat de auto's tussen 1996 en 2020 ontwikkeld en veranderd zijn, en ook in 2021 gaan ze fors veranderen. Wat we kunnen doen, als we toch veranderingen willen doorvoeren, is naar alles kijken." Zo stelt Westacott dat er onder andere gekeken gaat worden naar de mix van het asfalt en de invloed die dat heeft op de degradatie van de banden, maar ook naar het aanpassen van de bochten.

'Karakter van circuit moet behouden blijven'

"We willen het karakter van het circuit echter niet aantasten, en we moeten er rekening mee houden dat er een meer is, dat er speelvelden zijn, en dat we in bijvoorbeeld bochten 1 en 2 en bochten 15 en 16 enorm veel opbrengsten binnenhalen", maakt Westacott kenbaar. "We kunnen niet zomaar veranderingen doorvoeren waar er al bestaande geografische en topografische zaken zijn."

Een banking zoals op Circuit Zandvoort sluit Westacott uit, maar in overleg met de Formule 1 worden volgens de Australiër veel verschillende ideeën besproken. "We kijken naar alle verschillende inputs: van de snelheidslimiet in de pits, via de breedte van het circuit tot de ruwheid van het asfalt, en daarover zitten wij in een actieve dialoog met de Formule 1."