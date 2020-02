Problemen bij Australische GP: trambestuurders gaan staken

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen met de wintertests in Barcelona. De eerste race zal gehouden worden op het circuit van Melbourne. Dat het event niet populair is bij sommige inwoners van de stad, was al duidelijk na verschillende protesten van de inwoners. De omwonenden stonden de Grand Prix niet in de weg, maar lieten vaak hun ongenoegen blijken.

Australië werd afgelopen maand getroffen door heftige bosbranden en het land probeert er nu bovenop te komen. Tijdens het Grand Prix-weekend hopen verschillende organisaties veel geld op te kunnen halen voor de bosbranden. Maar de toegang tot het circuit wordt mogelijk beperkt door een staking van het trampersoneel. Verwacht wordt dat het bezoekersaantal daardoor licht zal dalen, want de belangrijkste aanvoerroute naar het circuit, vooral voor de mensen die in Melbourne wonen, lijkt niet beschikbaar te zullen zijn tijdens het Grand Prix-weekend. Het bijna één jaar durende conflict tussen Yarra Trams en haar werknemers zal daardoor de Australische Formule 1-race in Melbourne treffen.

De aankondiging door de Rail Tram en Bus Union van nieuwe tramstakingen in maart zal daarmee opnieuw van invloed zijn op een groot evenement in de stad, nadat de actie vorige maand de Australian Open al verstoorde. Bestuurders houden een opeenvolging van vier uur onderbrekingen tijdens de Grand Prix-week, ook op de racedag van zondag.

Dit is de drukste tijd van het jaar voor de trams van Melbourne, met meer dan 134.000 racefans die meer dan 7000 tramdiensten gebruikten gedurende de vier dagen van het Grand Prix-weekend afgelopen jaar.

Luba Grigorovitch van de RTBU zei dat Yarra Trams massaal parttime personeel wilde inzetten om overuren en boetes aan fulltime werknemers te verminderen."Dit is volledig de schuld van Yarra Trams", zei ze. "Yarra Trams probeert elk jaar meer dan 7000 dollar uit de zakken van fulltime chauffeurs te rukken. Welke keuze hebben we anders dan door een staking de zaak aanzienlijk te escaleren? We verwachten dat Yarra Trams opnieuw zal doen alsof ze sympathiseert met het publiek en oneerlijk beweert dat het probeert de RTBU te ontmoeten en dat stakingsactie onnodig is. De waarheid is echter dat Yarra Trams herhaaldelijk vergaderingen annuleert en het onderhandelingsproces vertraagt."

De vakbond eist een jaarlijkse loonsverhoging van 5 procent over drie jaar, terwijl Yarra Trams 12 procent verspreid over vier jaar heeft aangeboden.