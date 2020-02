Met een ijzersterk optreden in Australië werd vorig jaar de geboorte van Valtteri Bottas 2.0 ingeluid. Die goede lijn wist de Fin in 2019 echter niet door te trekken in de rest van het jaar, waardoor Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton uiteindelijk relatief eenvoudig met de titel aan de haal ging.

In 2020 moet het anders, zo zal ook Bottas gedacht hebben. In een ludiek promotiefilmpje voor het nieuwe seizoen wordt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar aangeprezen als een nieuwe evolutie van zichzelf: Bottas 3.0. Het baardje dat de coureur vorig seizoen liet staan, is op zijn zachtst gezegd iets langer geworden... Het lijkt er in ieder geval op dat Bottas klaar is om in 2020 de strijd aan te gaan met Hamilton en de coureurs van Ferrari en Red Bull Racing. Of het ook tot betere resultaten gaat leiden, dat blijft natuurlijk nog even afwachten.