Ferrari is vandaag het eerste team dat het doek trekt van de bolide die het team in 2020 weer mee moet laten doen. De presentatie vindt plaats in het Romolo Valli-theater in Reggio Emilia, de plaats waar in 1797 de Italiaanse driekleur tot stand is gekomen.

De verwachting is dat de Italiaanse vlag een rol gaat spelen in zowel de presentatie als in de kleurstelling van de nieuwe Ferrari, waarvan de naam nog onbekend is. Net als in 2019 zijn Sebastian Vettel en Charles Leclerc de coureurs die de Scuderia aan successen moeten helpen. De live stream van de presentatie begint om 18.30 uur en is via onderstaande video te zien.