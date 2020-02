Vanaf 7.00 uur twaalf treinen per uur naar Zandvoort tijdens Grand Prix

De NS heeft de definitieve plannen voor de treinverbinding tussen Amsterdam en Zandvoort onthuld. Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei rijdt er elke vijf minuten een trein tussen de stations Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee.

Dat kondigde de NS vandaag aan op haar website. Eerder kondigde de Nationale Spoorwegen al aan dat er een aangepaste dienstregeling komt tijdens het eerste Grand Prix-weekend in Zandvoort sinds 1985. De details van de aangepaste dienstregeling heeft het bedrijf nu ook prijsgegeven. Tussen 1 en 3 mei rijden er vanaf 7.00 uur twaalf treinen per uur van Amsterdam Centraal naar Zandvoort aan Zee.

Vanzelfsprekend geldt hetzelfde voor het omgekeerde traject. De NS kondigde aan dat er geen definitief moment is dat de aangepaste dienstregeling ophoudt op deze dagen. Zolang het nodig is, vertrekt in beide richtingen dus iedere vijf minuten een trein. Normaal gesproken rijden er op dat traject twee treinen per uur, terwijl er in de zomer extra treinen worden ingezet als het lekker weer is.

Aanpassingen aan spoor en station eind april gereed

De treinen die de NS gedurende het weekend inzet op het traject Amsterdam Centraal - Zandvoort aan Zee is de Sprinter Light Train (SLT). Volgens het bedrijf heeft de SLT de 'meest gunstige mix van aantal stoelen, stroomverbruik en een soepele in- en uitstap'. Er worden honderden conducteurs en machinisten ingezet en op de stations en perrons zijn extra medewerkers aanwezig om alles in goede banen te leiden.

De treinen worden ook als Sprinter ingezet en dat houdt in dat op alle tussenliggende stations (Amsterdam Sloterdijk, Halfweg-Zwanenburg, Haarlem Spaarnwoude en Haarlem) stopt. Alleen station Overveen wordt door deze treinen overgeslagen. Om de verwachte drukte aan te kunnen, is ProRail bezig met een aantal werkzaamheden. Daaronder valt de aanleg van twee extra perrons op station Zandvoort aan Zee, maar ook een betere elektriciteitsvoorziening op het traject. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind april gereed.