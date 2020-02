Rinus van Kalmthout debuteert in 2020 met Ed Carpenter Racing in de IndyCar Series. Een dag voor de open test op het Circuit of the Americas heeft de Nederlander zijn livery voor zijn debuutseizoen onthuld.

Van Kalmthout, die in de Verenigde Staten bekender is onder zijn bijnaam Rinus VeeKay, debuteert volgende maand in St. Petersburg in de IndyCar Series. Ed Carpenter Racing heeft besloten om de nummer 2 van het Indy Lights-kampioenschap van 2019 de kans te geven zich te bewijzen in de hoogste Amerikaanse single-seater-klasse.

Vandaag onthulde Van Kalmthout dus de kleurstelling waarmee hij in 2020 gaat racen. De auto is grotendeels zwart en wit, met een aantal rode accenten op de voor- en achtervleugel, maar ook aan de zijkant van de neus en op de wheel covers voor de achterwielen. Sonax is de hoofdsponsor van de bolide, maar ook persoonlijke sponsor Jumbo is duidelijk vertegenwoordigd op de voorvleugel van de bolide.