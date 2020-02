Max Verstappen maakt zeldzame fout op iRacing en verliest de leiding

Max Verstappen reed in de muur toen er ongeveer 10,5 uur was gereden tijdens de iRacing 12 Hours of Bathurst. Op het moment van de crash hadden ze een voorsprong van 22 seconden op de nummer twee. Hij was in staat om door te gaan na de crash, maar ze hadden een lange pitstop nodig om de schade te herstellen. Hierdoor eindigden ze 4e in de race.

Zie hier de beelden (de crash op 10 uur en 15 min):