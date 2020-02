FIA presenteert conclusie dodelijk ongeluk Hubert: niemand aanwijsbaar schuldig

Ruim vijf maanden na het dodelijke ongeluk van Anthoine Hubert op Spa-Francorchamps heeft de FIA de bevindingen van haar onderzoek naar de crash gedeeld. De betrokken coureurs wordt niets verweten en ook de marshals handelden snel en duidelijk genoeg rond het incident.

Hubert kwam op 31 augustus om het leven bij een ongelooflijk harde crash tijdens de Formule 2-race op Spa-Francorchamps. Ook Juan Manuel Correa, Giuliano Alesi en Ralph Boschung waren bij het incident betrokken, waarbij Correa zware verwondingen aan zijn benen opliep. Alle coureurs handelden volgens de conclusie van het onderzoek op een correcte manier in de situatie.

Ook wees het onderzoek uit dat er niet één specifieke reden was waardoor de botsing tussen Correa en Hubert plaatsvond, maar dat een 'reeks gebeurtenissen resulteerde in een lange en complexe situatie rond de crash.

Wat heeft de FIA gevonden in het onderzoek?

Uit het onderzoek bleek dat de reeks gebeurtenissen begon met het moment dat Alesi bij het uitkomen van bocht 3 (Eau Rouge) tegen de afzetting kwam, wat 'hoogstwaarschijnlijk' het gevolg was van een leeglopende rechter achterband. De brokstukken van dat incident leidden ertoe dat Boschung en Hubert uitweken, waarbij ze contact maakten. Hubert verloor hierbij zijn voorvleugel en raakte bij het uitkomen van bocht 4 (Raidillon) de bandenstapel. Daarna gleed zijn bolide terug richting de racelijn.

Vervolgens komen de marshals in het spel. De eerste gele vlaggen waren 1,8 seconden na het incident van Alesi zichtbaar. Anderhalve seconde daarna raakte Correa brokstukken van de auto van Alesi, waardoor zijn voorwielophanging bezweek en ook zijn voorvleugel onder de auto terecht kwam. De stuurloze bolide van Correa raakte de bolide van Hubert 1,6 seconden daarna. Dat gebeurde onder een hoek van 86 graden, terwijl Correa op dat moment 218 kilometer per uur reed. De impact van Correa was 65,1G, terwijl die bij Hubert op 81,8G neerkwam. Vanuit stilstand accelereerde Hubert binnen een fractie van een seconde naar zo'n 105 kilometer per uur.

Coureurs, marshals en wedstrijdleiding handelden correct

Uit de samenvatting van het onderzoek laat de FIA doorschemeren dat de coureurs, noch de marshals verkeerd gehandeld hebben. "Een reeks gebeurtenissen resulteerde in een lange en complexe crash-situatie met vier coureurs, wat uiteindelijk leidde tot de 'T-bone'-impact op hoge snelheid tussen de auto's van Juan Manuel Correa en Anthoine Hubert."

"De dynamiek van de impact van auto-tegen-auto wat betreft snelheid en richting waren zodanig dat een extreem hoog energieniveau werd overgedragen en verdween, wat zich vertaalde in een niet te overleven trauma bij Anthoine Hubert en zeer ernstige verwondingen bij Juan Manuel Correa. Er was geen specifieke oorzaak, maar na een gedetailleerde analyse van verschillende fases van het incident werden meerdere factoren gevonden die ervoor zorgden dat de ernst van het incident groeide."

"Het onderzoek vond geen bewijs dat een of meerdere coureurs op een verkeerde manier reageerde op de gele vlaggen of op de omstandigheden op het circuit. De reactie van de marshals en de wedstrijdleiding in het uitvaardigen van signalen en het op pad sturen van reddingsdiensten rond het incident wordt beschouwd als tijdig en goed."

Het volledige rapport van de FIA is via deze link te bekijken.