F1 neemt maatregelen om mazen in reglement sneller te kunnen dichten

De Formule 1 heeft maatregelen aangekondigd om het makkelijker te maken om mazen in het reglement te dichten. Dit is volgens managing director Ross Brawn vooral om in te kunnen grijpen als er in strijd met de intenties van het reglement gehandeld wordt.

Op dit moment geldt nog dat alle tien teams in moeten stemmen met een verandering in de reglementen gedurende het seizoen. Het gevolg is dat mazen in het reglement pas voor het volgende seizoen gedicht kunnen worden. Vanaf 2021 gaat dat anders zijn. Een exacte oplossing hebben de FIA en de F1 nog niet aangekondigd, maar het is de bedoeling dat bepaalde vindingen, die tegen de principes van de nieuwe reglementen in gaan, mogelijk al bij de eerstvolgende race verboden worden.

Het is niet de bedoeling van de F1 en de FIA om de ontwerpers hun vrijheid af te nemen: als een ontwerper binnen de omschreven reglementen een goed, maar toch enigszins afwijkend idee komt, dan wordt dit idee niet afgeschoten. "Als iemand met iets komt dat een variatie is op de gebruikte woorden, of met een interpretatie die niet bedoeld was, dan druist dat tegen het principe in", verklaart Brawn.

Geen unanimiteit nodig voor onmiddellijke verandering

Globaal gezien moet het nieuwe systeem als volgt gaan werken: als een team een bepaalde vinding doet die volgens de FIA in strijd is met de intentie van de reglementen, dan wordt er een meeting gehouden met alle teams. Als alle teams, met uitzondering van het team met het betwiste idee, instemmen dat dit niet in de geest van de reglementen is, dan kan dat idee vanaf de volgende race al verboden worden. Unanimiteit is daardoor niet meer nodig.

Het doel van deze verandering is om het speelveld in de Formule 1 gelijker te maken en bovendien moet hiermee voorkomen worden dat een team door middel van een maas in het reglement een heel seizoen kan domineren. "Wat we niet willen - en dat komt enigszins hypocriet uit mijn mond - is dat een kampioenschap gewonnen kan worden door een maas in het reglement", aldus Brawn, die zijn team Brawn GP in 2009 kampioen zag worden door de inzet van de dubbele diffuser - wat ook een maas in het reglement was.

Volgens Brawn kan de maatregel ook een preventieve werking hebben. "Zou jij het risico nemen door aan het kampioenschap te beginnen met een riskante interpretatie, waarvan je weet dat die gestopt kan worden? De evolutie en de manier waarop deze zaken zich gaan ontwikkelen wordt hierdoor anders. De filosofie zou ook anders zijn."