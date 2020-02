Over een kleine twee weken beginnen de Formule 1-teams aan twee weken met wintertests. In tegenstelling tot vorig jaar lijkt Williams nu wel op schema te liggen, want het team heeft de FW43 voor het eerst op kunnen starten.

In 2019 vormde het drama voor de wintertests de opmaat richting een bijzonder lastig seizoen voor Williams. Het Britse team had haar bolide niet op tijd klaar voor de eerste twee testdagen en kwam halverwege dag drie pas aan op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Dat was toen mede het gevolg van het meermaals niet doorstaan van de crashtests. Vervolgens bleek de FW42 al tijdens de testsessies veel te langzaam te zijn.

Of de FW43 wel een snelle bolide is, blijkt pas tijdens de wintertests en de eerste races van het nieuwe seizoen. Waar Williams wel stappen gezet lijkt te hebben, is in het op tijd gereed zijn voor de tests. Zo'n twee weken voor aanvang van de tests werd de motor in de nieuwe bolide voor het eerst opgestart. Zoals in onderstaande video te zien is, gebeurde dat onder toeziend oog van oprichter Sir Frank Williams.