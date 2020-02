Toto Wolff ontkracht alle geruchten

Toto Wolff heeft de speculaties ontkracht over de terugtrekking van Mercedes uit de Formule 1 door te zeggen dat de renstal "zeker" nog steeds op de grid zal staan in 2021.

Eerder vertelde de CEO van Daimler Ola Kallenius dat het voorstel om het Mercedes-team terug te trekken als fabrieksteam onzin was, maar in de koningsklasse van de autosport zou blijven als motorleverancier tijdens een bestuursvergadering op 12 februari zou worden besproken. Daimler is de groep waar ook Mercedes onder valt. Nu zegt teambaas Wolff aan Auto Motor und Sport: "Mercedes zal zeker in 2021 Formule 1 rijden. "We willen blijven, omdat Formule 1 voor ons logisch is."

Al was er een kleine bevestiging, omdat enkele dagen geleden Mercedes aankondigde dat een "meerjarige" sponsorovereenkomst met computermerk AMD was ondertekend. Wolff gaf echter toe dat Mercedes zich nog geen zorgen maakt over een nieuwe Concorde-overeenkomst, met de huidige commerciële regelingen met Liberty Media en de FIA die dit jaar aflopen. "De basisvoorwaarden moeten kloppen", waarschuwde hij. "We willen een Concorde-overeenkomst hebben waarmee we kunnen leven. Dat betekent niet dat we altijd meer willen, maar het moet een goed uitgebalanceerd contract zijn, niet alleen voor ons, maar ook voor de kleinere teams."

Wolff sluit ook speculaties uit dat hij Mercedes zou kunnen verlaten na 2020. De Oostenrijkse teambaas werd eerder in verband gebracht als opvolger van Chase Carey. "Ik geniet van mijn rol. Hoeveel kunnen zeggen dat ze een leidinggevende functie bij Mercedes hebben? Ze hebben me vertrouwen gegeven om het team te leiden op een manier die volgens mij het beste is voor het team.”

Mercedes staat volgens hem niet stil en dat maakt zijn werk leuk. "We ontwikkelen ons nog steeds als een team en zijn de afgelopen zeven jaar bijna verdrievoudigd. Het werd een echt bedrijf en de taak veranderde in een echte managementtaak”, voegde hij eraan toe.