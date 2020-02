Dromo: "Wij houden geen data van Circuit Zandvoort achter voor de teams"

De Formule 1-teams krijgen voorafgaand aan de Nederlandse Grand Prix gewoon data van het gerenoveerde Circuit Zandvoort aangeleverd voor de simulatoren. Dat verklaart ontwerper Jarno Zaffelli van Dromo, het bedrijf achter de verbouwingen op Zandvoort.

Vorig maand bracht diezelfde Zaffelli nog naar buiten dat de teams maar beperkt toegang krijgen tot data van het gerenoveerde Circuit Zandvoort. Het doel daarvan zou zijn om de teams minder mogelijkheden te geven om zich voor te bereiden op de Nederlandse Grand Prix en dat zou op zijn beurt weer moeten leiden tot meer onvoorspelbaarheid. Tegenover RaceFans ontkracht Zaffelli echter zijn eigen uitspraken.

Volgens de Italiaan is het geen zaak van niet willen leveren van data, maar juist het willen leveren van betrouwbare data. "We willen de teams graag data leveren die, zoals altijd, betrouwbaar zijn. Als we geen betrouwbare data leveren, heeft het geen zin. Op dit moment is de geometrie van het circuit al overeen gekomen met de FIA, maar er zit altijd een tolerantie in deze geometrie."

"Daarom komt de homologatie pas zodra het circuit aangelegd is. Omdat de F1-teams tegenwoordig simulatoren gebruiken die heel geavanceerd zijn, leveren we data die op de millimeter precies zijn, met een foutmarge van maximaal een centimeter of minder. De betrouwbaarheid van de informatie en de dichtheid daarvan is enorm, maar het is onmogelijk om dat voor de aanleg van het circuit al te leveren."

Gebrek aan tijd belangrijkste obstakel in voorbereiding teams

De belangrijkste veranderingen aan Circuit Zandvoort vinden plaats in de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendykbocht. Beide bochten worden voorzien van een forse banking, waarbij die in de Arie Luyendykbocht zelfs een hellingshoek van 18 graden bereikt. Circuit Zandvoort moet volgens Zaffelli eind februari of begin maart opgeleverd worden en hij meent dat de opleveringsdatum de grootste gevolgen heeft op de voorbereidingen die de teams in de simulator kunnen treffen.

"De simulatiepakketten zullen pas vlak voor het evenement gereed zijn, omdat je tijd nodig hebt om de opbouw af te ronden, de opnames te maken en alle data te vergelijken. Daarna zullen ze niet veel tijd hebben om dit soort simulaties uit te voeren als dat ze normaal gesproken hebben op andere circuits."