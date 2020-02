Eerste test-Ferrari van Michael Schumacher te koop aangeboden

De allereerste Formule 1-bolide van Ferrari waarin Michael Schumacher meters heeft gemaakt, staat te koop. Girardo & Co. heeft de vraagprijs voor de Ferrari 412 T2 uit 1995 echter niet openbaar gemaakt.

Schumacher werd in 1994 en 1995 wereldkampioen bij Benetton en vertrok vervolgens voor het seizoen 1996 naar Ferrari. Na afloop van het F1-seizoen van 1995 werkte Schumacher echter al twee tests af voor de Scuderia: eerst op 16 november een korte test op Ferrari's testcircuit Fiorano, vijf dagen later een uitgebreidere test op Estoril in Portugal. Beide tests werkte Schumacher af in een 412 T2 met chassisnummer 157.

Dat chassisnummer, dat Jean Alesi gedurende het seizoen 1995 naar het podium hielp in Argentinië en San Marino, staat nu dus in de verkoop bij Girardo & Co.. De auto is gereed voor gebruik op het circuit en geclassificeerd met een certificaat van Ferrari. De koper kan er dus op vertrouwen dat de 412 T2 chassis 157 een echte F1-bolide van Ferrari is geweest. De vraagprijs wordt geheim gehouden door de verkoper.

Bolide onder andere van Klaas Zwart geweest

De Ferrari 412 T2 met chassisnummer 157 is na afloop van het seizoen 1995 in bezit van drie mensen geweest. In eerste instantie nam de Duitse verzamelaar Peter Fandel de auto over na direct contact met teambaas Jean Todt. Eind 2000 werd de bolide overgenomen door de Nederlander Klaas Zwart, die met deze laatste F1-bolide met V12-motor onder andere meedeed aan races in de EuroBOSS en BOSS GP.

De huidige eigenaar kocht de auto in 2013. In 2018 bracht hij de auto terug naar Maranello voor een grondige restauratie. Na de herstelwerkzaamheden is de bolide nu dus weer klaar voor gebruik op het circuit, bijvoorbeeld tijdens races in de BOSS GP en in andere klassen voor historische Formule 1-auto's.