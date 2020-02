Toto Wolff: "Onderhandelingen met Hamilton beginnen pas in februari"

Gaan Mercedes en Lewis Hamilton ook na 2020 met elkaar verder? Team en coureur hebben volgens teambaas Toto Wolff besloten om gedurende de maand februari met elkaar om tafel te gaan voor het bespreken van een nieuw contract.

Het huidige contract van Hamilton bij Mercedes loopt eind 2020 af. Eind 2019 werd de zesvoudig wereldkampioen nog in verband gebracht met een transfer naar Ferrari, maar na de contractverlenging van Charles Leclerc lijkt zo'n overstap minder waarschijnlijk. In de afgelopen weken werd er al geschreven over moeizaam lopende onderhandelingen met Mercedes, maar volgens Wolff is er helemaal nog niet onderhandeld.

"De laatste keer dat we elkaar gezien hebben, was op het kerstfeest", vertelde de Oostenrijker aan Auto Motor und Sport. "We hebben toen wat over de toekomst gepraat, maar sindsdien hebben we alleen op WhatsApp gesproken. Als je tien maanden zo druk bent, is het belangrijk een pauze te nemen. Daarom hebben we besloten om elkaar in december en januari met rust te laten. Zodra het in februari weer begint, gaan we zitten en dit bespreken."

Mercedes heeft meerdere 'opties' naast Hamilton

Een aantal opties die Hamilton mogelijk zou hebben buiten Mercedes, zijn in de afgelopen weken iets minder realistisch geworden. Zoals gezegd verlengde Leclerc zijn contract bij Ferrari tot eind 2024, een voorbeeld dat Max Verstappen later volgde bij Red Bull Racing: de Nederlander tekende voor drie seizoenen bij en rijdt daardoor tot eind 2023 in Oostenrijkse dienst.

Volgens Wolff is het echter niet het geval dat Mercedes de enig overgebleven optie is voor Hamilton. Andersom heeft Mercedes ook nog opties zat volgens de teambaas en CEO. "Een coureur met zijn staat van dienst heeft altijd opties. Hetzelfde geldt echter voor ons. Zolang wij een snelle auto bouwen, zullen wij altijd in de situatie zitten waarin we onze coureurs kunnen kiezen."