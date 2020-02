Daniel Ricciardo over saaie F1-races: "Soms zing ik om het leuk te maken"

Daniel Ricciardo verraste eind 2018 vriend en vijand met zijn overstap naar Renault. De Australiër beleefde toen een turbulent jaar, waar hij na de eerste zes races nog een kanshebber leek voor de titel, beleefde hij aan het einde van het seizoen veel technisch malheur en was hij het vertrouwen bij Red Bull Racing kwijt. Ook de overstap naar Honda overtuigde Ricciardo niet, maar desalniettemin was zijn overstap naar Renault onverwacht. Zeker aangezien enkele van zijn uitvalbeurten te wijten waren aan problemen met de Renault-motor. De in Perth geboren coureur nam een gok en heeft daar tot nu toe nog niet de vruchten van geplukt.

De Renault-coureur was aan de vooravond van de première van Drive to Survive te gast bij de Daily Show met Trevor Noah om het Amerikaanse publiek te enthousiasmeren voor de serie. Daniel Ricciardo komt vaak erg vrolijk en positief over en werd gevraagd hoe dat mogelijk was in zo’n serieuze business.

"Zoals de anderen struggelen, helpt dat de sport niet. Ik denk dat het feit dat ik ben opgegroeid in Australië, waar de zon en het strand altijd zonnig zijn, me een beter gevoel geeft. We vergeten vaak in te zien hoe goed we het hebben”, zei Ricciardo.

Ook mindere dingen aan werken in F1

Daniel Ricciardo vertelde ook over de mindere kanten van zijn werk. "Ik zou normaal zeggen dat ik geen baan heb, maar een droom: de wereld rondreizen en een auto rondrijden. Het is geweldig! Misschien is er één ding dat ik niet leuk vind aan mijn werk. Helaas is het niet zoals tennis waarbij je je racket de schuld geeft, hoewel we ze natuurlijk vaak verpletterd zien”, zei de Australiër.

De beste stoel in de Formule 1 krijgen is volgens Ricciardo een deel van het leven van een Formule 1-coureur. “In onze sport hangt succes sterk af van technologie. Het is jouw taak om bij het beste team te komen en de beste auto te besturen. Formule 1 is een technologische strijd met de besten in de auto-industrie.Het is een grote eer deel uit te maken van een race met slechts 20 coureurs.”

Noah, de presentator van de show, sloot het interview af met de vraag: "Zing je ooit terwijl je over het circuit rijdt?" Ricciardo hulde de waarheid, zoals gebruikelijk niet in nevelen: "Ja, omdat de race soms een beetje saai is, dan ga ik mezelf vermaken."