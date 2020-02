Arie Luyendijkbocht op Zandvoort wordt voorzien van speciaal asfaltmengsel

De verbouwingen op Circuit Zandvoort zijn nog altijd in volle gang. Het einde begint langzaamaan wel in zicht te komen, want inmiddels is men begonnen met het asfalteren van de Arie Luyendijkbocht, die een spectaculaire banking krijgt.

De voorheen vlakke Arie Luyendijkbocht wordt voor de terugkeer van de Formule 1 flink op de schop genomen. De laatste bocht voor start-finish krijgt een banking van 32 procent (ongeveer 18 graden) en dat moet ervoor zorgen dat de coureurs met DRS open door de laatste bocht kunnen gaan. Op die manier moet het inhalen voorde eerste bocht makkelijker worden gemaakt.

De karakteristieken van de bocht zijn door de banking en de snelheid van de auto's aldaar heel anders dan die van de gebruikelijke bocht. Om aan die eisen te kunnen voldoen, heeft VolkerWessels een speciaal asfaltmengsel ontwikkeld voor de Arie Luyendijkbocht. Het speciale mengsel moet ervoor zorgen dat de banden niet kapot worden gereden en is dan ook in samenspraak met Pirelli en circuitontwerpbureau Dromo ontwikkeld.

Tegenover Motorsport.com heeft een woordvoerder van de Dutch Grand Prix laten weten dat er inmiddels in de Luyendijkbocht getest is met het aanbrengen van het asfaltmengsel. Op die manier wil men kijken of de werkelijke samenstelling overeenkomt met wat het in theorie moet zijn. Mocht dat goed blijken te zijn, dan wordt vervolgens de hele bocht geasfalteerd met speciale machines.

Zo staan de verbouwingen ervoor