Fernando Alonso ontkent: "Het laatste dat ik ben, is egoïstisch"

Fernando Alonso heeft gereageerd op kritiek die voormalig teamgenoot Stoffel Vandoorne recent op hem leverde. De tweevoudig wereldkampioen benadrukt dat hij niet egoïstisch is en dat hij wél betrokken is met de monteurs en engineers.

Vandoorne vertelde enkele maanden geleden aan het Belgische Voetbalmagazine dat er in 2017 en 2018 bij McLaren altijd voor gezorgd werd de zaken op een manier gingen 'zoals Fernando dat wilde'. Zo vroeg het Britse team 'bijna iedere race' dat hij Alonso voorbij moest laten. De Spanjaard zou dus vooral met zichzelf bezig zijn en de verrichtingen van de rest van het team zouden hem niet uitmaken.

Dat is volgens Alonso absoluut niet het geval. De tweevoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans deelde naar eigen zeggen altijd zijn prijzengeld met zijn monteurs. "Ik heb mensen horen zeggen dat ik tijdens mijn carrière egoïstisch was, maar bij Ferrari en andere teams was het gebruikelijk dat ik mijn prijzengeld en bonussen met mijn monteurs deelde", vertelt Alonso aan F1 Racing.

"Als ik een podium of een zege pakte, kwam dat niet alleen door mij, maar door het werk van het team. Dus als ik 30.000 dollar won, deelde ik dat met mijn team. Als ik me bij een project voeg, dan ben ik 100 procent toegewijd aan dat team en deze jongens, en dat waarderen ze. Het laatste wat ik ben, is egoïstisch. Waarom het zo is dat ik beter gepresteerd heb dan mijn teamgenoten? Daar kan ik geen 'sorry' voor zeggen."