Jerez heeft oren naar terugkeer Formule 1 en is in gesprek met Liberty Media

De Formule 1 keert in de nabije toekomst misschien terug naar Circuito de Jerez. Dat blijkt uit een interview dat de Spaanse politicus Juan Marin heeft gegeven voor een online informatieportaal van Andalusië.

Jerez is geen onbekende in de Formule 1. In de jaren '80 en '90 was de koningsklasse van de autosport regelmatig op het circuit te gast. De laatste editie van de Spaanse Grand Prix was in 1990 (gewonnen door Alain Prost), terwijl in 1997 nog de Europese Grand Prix op het circuit werd verreden. Die laatste race werd spraakmakend door de poging van Michael Schumacher om Jacques Villeneuve uit de race te tikken.

De Spaanse Grand Prix ging na 1990 naar Barcelona, waar het Circuit de Barcelona-Catalunya tot op de dag van vandaag de gastheer is. Wel staan er vraagtekens bij hoe lang die race nog op de kalender blijft staan. Afgelopen augustus kwam met moeite een éénjarige deal tot stand met Liberty Media en de Formule 1. Die deal loopt na 2020 af, en dus is er een kans voor Jerez.

Gesprekken met Liberty Media afgetrapt

Politicus Marin geeft toe dat er al gesprekken geweest zijn tussen Liberty en het circuit, naar verluidt over een contract met de looptijd van drie jaar. "Ik kan nog niets zeggen. Sommigen zeggen dat het al rond is. Ik zal echter nog niets bekendmaken, totdat ik de handtekening onder het contract zie staan. Er zijn onderhandelingen gaande, en in mei of juni zullen we meer weten", aldus Marin.

Volgens Marin wordt het wel een duur project voor Jerez en Andalusië: niet alleen de hosting fee is hoog, ook moet het circuit zelf in gereedheid worden gebracht. "De Formule 1 geniet van zowel Jerez als Andalusië veel interesse, maar er zijn ook andere geïnteresseerde landen. Het is een investering en een zeer hoge fee, maar er is ook werd aan het circuit nodig."