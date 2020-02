Paul Ricard houdt chicane op Mistral, maar mogelijk wel andere configuratie

Circuit Paul Ricard ondergaat misschien nog een aantal veranderingen voor de Franse Grand Prix van 2020. Volgens Jarno Zaffelli is de configuratie van de chicane op Mistral Straight een van de zaken waar naar gekeken wordt.

Zaffelli, die met zijn bureau Dromo Circuit Design verantwoordelijk is voor het aangepaste Circuit Zandvoort, is door Paul Ricard in de arm genomen om ook op dat circuit een aantal veranderingen in de layout door te voeren. Afgelopen week werd al duidelijk dat de eerste sector op de schop gaat in een poging meer inhaalmogelijkheden te creëren, maar gezegd werd wel dat de chicane op Mistral Straight onaantastbaar is.

In principe herhaalt Zaffelli die woorden: de chicane zal hoe dan ook blijven, maar wel zijn meerdere ontwerpen bij de FIA ingediend met een andere configuratie van de chicane. "Ze moeten de chicane evalueren. Die blijft hoe dan ook, maar niet noodzakelijk in de huidige vorm. Er zijn veel mogelijkheden daar en ze evalueren nu wat beter past bij en haalbaar is voor hun eisen. Daarom ben ik er nog niet zeker van welke versie goedgekeurd wordt", wordt Zaffelli door RaceFans geciteerd.

Paul Ricard had afgelopen jaar al een duizelingwekkend totaal van 160 verschillende configuraties waarop geracet kan worden. Door de voorgestelde veranderingen kan dat aantal nog hoger worden. "Er komen potentieel nog wat andere configuraties. Dat zullen we in de komende weken te weten komen, want het werk zal voor de F1-race gedaan worden. We mikken op maart, waarbij we in april willen afronden."