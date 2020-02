Over 41 dagen gaan de lichten uit in Melbourne. De eerste race van het 2020-seizoen zal op het stratencircuit in Albert Park worden verreden. Normaal is het circuit een weg waar het normale verkeer zich begeeft, zoals te zien is in de video, maar rond midden januari begint het team van de Australische Grand Prix met de voorbereidingen voor de race en het opbouwen van het circuit. Verschillende straten worden afgezet. Naast de wegen worden dan 'muren' geplaatst, om zo het publiek tegen te houden en eventuele ongelukken te beperken. Het circuit zit er op dit moment zo uit:

The F1 Paddock is starting to take shape at #AusGP pic.twitter.com/JCRqkptVkX — McLaren Family (@McLarenFamily) February 1, 2020