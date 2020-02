FIA houdt situatie rondom coronavirus scherp in de gaten

De FIA heeft een officiele verklaring afgegeven over de situatie met het coronavirus in China. Het houdt de situatie scherp in de gaten sinds de uitbraak van het virus en kan grote gevolgen hebben voor de F1-kalender.

De Grand Prix van China staat op de kalender voor 19 april 2020 in Sjanghai. De Formule E-race vindt een maand eerder plaats op 21 maart, een week na de start van het Formule 1-seizoen. Na de bekendmaking dat meerdere sportevenementen in China zijn afgelast en de voetbalcompetitie is stilgelegd, heeft FIA de volgende verklaring vrijgegeven.

"Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in China sinds het begin van dit jaar houdt de FIA de situatie zeer nauwlettend in de gaten. Ook staan we in contact met de autoriteiten in China, onder leiding van onze medische commissie, president professor Gérard Saillant. De FIA zal de kalender met de eerstvolgende races gaan evalueren en als het nodig is actie ondernemen om alle fans en de mensen die werken in de motorsport, te beschermen."

Hiermee geeft de FIA nog niet aan dat de Grand Prix van China geschrapt zal worden, maar houdt wel rekening met dit scenario.