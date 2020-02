Fernando Alonso is 'klaar' voor een terugkeer in de Formule 1 in 2021

Fernando Alonso is van plan om in 2021 terug te keren in de Formule 1. Zijn leeftijd is volgens hem geen probleem en zelf vindt de Spanjaar dat hij nog unfinished business heeft in de koningsklasse van de autosport.

Eind 2018 vertrok Alonso uit de Formule 1 na een teleurstellende periode bij McLaren. Toch trok hij destijds de deur niet helemaal achter zich dicht. Tegenover F1 Racing verklaart hij nu dat hij de deur voor 2021 weer wil openen. "Ik ben nog niet klaar met de F1. Het jaar 2021 is een goede kans, ik voel me fris en ik ben er klaar voor. Het is iets wat ik ga proberen", verklaart hij tegenover F1 Racing.

In zijn periode buiten de Formule 1 heeft Alonso niet stilgezeten. Hij won twee edities van de 24 uur van Le Mans, werd wereldkampioen in het WEC, probeerde zich te kwalificeren voor de Indianapolis 500 en nam eerder deze maand voor het eerst deel aan de Dakar Rally. Toch kriebelt een terugkeer in de Formule 1, hoewel de tweevoudig Formule 1-kampioen bij de start van het jaar 2021 al 39 is.

'In de juiste auto kan ik winnen'

Leeftijd is echter niet het probleem, zo benadrukt Alonso. "Leeftijd zit denk ik niet in de weg. Het is door het ontbreken van pitstops met bijtanken niet meer zo veeleisend. Op zondag rijd je zeven, acht seconden langzamer dan op zaterdag." Een andere factor die meespeelt, zijn de veranderende reglementen. "De coureurs moeten door de 18-inch velgen hun rijstijl veranderen en eigenlijk wat dat betreft vanaf nul beginnen."

Alonso is dus ook van mening dat hij nog het een en ander af te maken heeft in de Formule 1. Ook voelt hij zich een completere coureur door zijn recente avonturen. "Bij evenementen als Dakar ontmoet je verschillende mensen met verschillende filosofieën. Ik zal er klaar voor zijn om sterker terug te keren in de F1 en als ik op de juiste plek ben, zal ik winnen. Ik heb veel vertrouwen in mezelf en ik weet dat ik iedere auto kan kiezen. Als alles goed gaat, kan ik winnen. Een auto besturen is het enige in het leven waarvan ik weet dat ik het goed kan."