Massa over Vettel-Leclerc: "Ferrari zal dit seizoen afwachten"

Ferrari kwam kort voor de kerstdagen in 2019 met opvallend nieuws. Het contract van tweevoudig racewinnaar Charles Leclerc werd verlengd tot en met 2023, terwijl viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel nog altijd wacht op een verlenging van zijn contract dat aan het einde van het 2020 afloopt. Daarmee leek Ferrari een signaal af te geven om welke coureur het team gebouwd gaat worden de komende jaren. Het afgelopen seizoen bleek al dat de gelijke behandeling van twee coureurs, nog wel eens tot akkefietjes kan leiden.

Leclerc beleefde een goed eerste seizoen met Ferrari, hij behaalde zijn eerste pole positions (in totaal pakte hij er zelfs 7) en was tweemaal ook op zondag de snelste. Vettel kende een minder seizoen en won alleen in Singapore. Felipe Massa, die van 2006 tot 2013 uitkwam voor het team uit Maranello, werd door Motorsport.com gevraagd om zijn mening over de opkomst van Leclerc en het uitblijven van een contractverlenging van Vettel: "Ik denk dat dit seizoen de weg zal gaan wijzen die Ferrari gaat nemen in de toekomst. Charles heeft zichzelf al bewezen voor Ferrari’s toekomst.”

"Hij heeft laten zien dat hij een goede coureur is. En over Sebastian, ik denk dat Ferrari dit jaar zal kijken of hij meekan of afhaakt. We moeten wachten tot het seizoen begint en dan zullen we zien hoe het zich gaat ontvouwen de komende jaren”, analyseerde de Braziliaan die momenteel voor Venturi uitkomt in de Formule E.

Nieuwe reglementen brengen geen veranderingen mee

Gevraagd naar de regelgeving die de Formule 1 in 2020 zal gaan toepassen, antwoordde Massa: "Het zal niet eenvoudig worden voor sommige teams die al wat mindere jaren beleefd hebben. Misschien is het reglement iets te ingewikkeld. Niet voor Ferrari, Red Bull of Mercedes, maar de andere teams moeten een grote stap vooruit zetten en we weten hoe moeilijk dat is in de Formule 1. Dus uiteindelijk gaan we Mercedes, Ferrari en Red Bull zien vechten, de anderen zijn altijd in een geweldig gevecht tussen onder elkaar. Ik denk echt niet dat dingen zullen veranderen en ik hoop echt dat het verschil tussen de top drie teams kleiner is, zodat we meer coureurs kunnen zien winnen, dat is wat fans willen zien.”