Japanse Grand Prix start in 2020 een uur eerder dan in 2019

De starttijd van de Grand Prix van Japan van 2020 is aangepast ten opzichte van vorig jaar. De race zal een uur eerder aanvangen en dat houdt in dat Nederlandse fans een uur eerder uit bed moeten komen.

In een eerder stadium onthulde de Formule 1 de starttijden van de sessies voor de overige 21 Grands Prix van 2020 al. Alleen de starttijden voor Japan werden nog niet vrijgegeven. Drie weken voor het begin van de wintertests in Barcelona is dat gat echter ook al opgevuld. De race op Suzuka, die op 11 oktober verreden wordt, zal om 13.10 uur lokale tijd aanvangen. Dat is om 6.10 uur Nederlandse tijd.

Op 9 oktober begint het Japanse GP-weekend met de eerste twee vrije trainingen, die tussen 4.00 en 5.30 uur, en 8.00 en 9.30 uur verreden worden. Voor zaterdag staan de derde vrije training (5.00 tot 6.00 uur) en de kwalificatie (8.00 tot 9.00 uur) op het programma.

