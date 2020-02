Toto Wolff looft Formule E: "Is als Super Mario Kart met echte coureurs"

Toto Wolff is complimenteus over de Formule E. De teambaas van het Formule 1-team van Mercedes genoot van zijn bezoek aan Saoedi-Arabië en noemt de elektrische klasse 'Super Mario Kart met echte coureurs'.

Mercedes debuteerde in Saoedi-Arabië in de Formule E tijdens de seizoensopening van het zesde seizoen van de klasse. Wolff was bij de races in Diriyah aanwezig en zag Stoffel Vandoorne goede zaken doen door twee keer de derde positie te bemachtigen. De Oostenrijker geeft toe dat positief denkt over de klasse. "Ik moet zeggen dat ik genoten heb van de ervaring", vertelde Wolff aan Crash.net.

"Ik ben nooit eerder in Saoedi-Arabië geweest en het was heel bijzonder om Mercedes' deelname in de Formule E te lanceren. Het publiek was fenomenaal en je zag hoe dit land zich open stelt - iets wat ik niet op die manier had verwacht. Het racen wel heel anders dan in de F1, dat kan je wel stellen. Ik vind het Super Mario Kart met echte coureurs, maar het is het absoluut waard om dat een kans te geven."

Mercedes staat er goed voor na de eerste drie races van het nieuwe Formule E-seizoen. Stoffel Vandoorne stond in Diriyah twee keer op het podium en staat bovenaan in de titelstrijd met 38 punten, drie meer dan Alexander Sims. Teamgenoot Nyck de Vries bezet de elfde positie met 18 punten. Bij de teams bezet Mercedes de tweede plaats met 56 punten, vier punten minder dan koploper BMW Andretti.