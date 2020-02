Jumbo organiseert spaaractie voor Super Friday tijdens Dutch GP

Vanaf woensdag kan er bij supermarktketen Jumbo gespaard worden voor kaarten voor de Super Friday van de Nederlandse Grand Prix. Door de spaaractie is het mogelijk op vrijdag 1 mei al voor 17,50 euro op Circuit Zandvoort te zitten.

Jumbo is als sponsor verbonden aan de Dutch Grand Prix en samen met de promotor van de race organiseert men op vrijdag Super Friday. Deze dag moet een soort vervolg worden op de Jumbo Racedagen, die de supermarktketen in de afgelopen vier jaar organiseerde. Dat racefestijn komt door de terugkeer van de Grand Prix van Nederland dus te vervallen, maar de vrijdag van het Grand Prix-weekend moet wél een familiefeest worden.

In totaal stelt Jumbo liefst 60.000 kaarten beschikbaar voor de vrijdag, de dag dat de Formule 1-coureurs twee vrije trainingen zullen rijden. Er wordt vooral ingezet op de komst van families: het Grand Prix-weekend valt precies aan het einde van de meivakantie en dat houdt in dat basisschoolkinderen op vrijdag vrij zijn. Ook wil Jumbo laten zien dat het, in tegenstelling tot op andere circuits, ook mogelijk is om een feeststemming te creëren op vrijdag.

Hoe kunnen de kaarten bemachtigd worden?

Het principe werkt hetzelfde als tijdens de spaaracties voor de Jumbo Racedagen in de afgelopen jaren. Bij deelnemende producten van bijvoorbeeld Red Bull, Lay's, Unox, Heineken en Calvé kunnen actiecodes verzameld worden. Met deze actiecodes is het mogelijk om met 50 procent korting kaarten te kopen voor de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Zandvoort.

Bovendien voegt Jumbo een soort spelelement toe aan de actie, die van woensdag 29 januari tot en met dinsdag 18 februari loopt. Het is namelijk kans dat je als fan ingeloot wordt om goedkoop en met forse korting weekendkaarten te bemachtigen voor zowel de Nederlandse als de Oostenrijkse Grand Prix. Haast is wel geboden, want voor deze actie geldt op is op.