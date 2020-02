Teams verwerpen plan voor groepsfoto met nieuwe auto's voor eerste testdag

De teams hebben het plan verworpen om voorafgaand aan de eerste testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya een groepsfoto te maken met de nieuwe bolides. De teams voorzien tijdnood op de eerste ochtend van de test.

De Formule 1 bestaat in 2020 70 jaar en commerciële rechtenhouder Liberty Media wilde daarom voorafgaand aan de eerste testdag alle 10 teams en auto's bij elkaar brengen op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor een groepsfoto. Dat is grofweg hetzelfde idee als men in 2010 voorafgaand aan de eerste race in Bahrein uitvoerde: toen kwamen de twaalf aanwezige teams bij elkaar op het rechte stuk voor een foto ter ere van 60 jaar Formule 1.

Het voorstel werd volgens RaceFans vorige week besproken tijdens een bijeenkomst van de Promotors' Working Group en direct verworpen. De teams maken zich zorgen over de timing van het idee: zij vrezen dat het fotomoment te dicht op het begin van de eerste testdag zit. Omdat de teams een representatieve auto op de foto willen hebben, kunnen aerodynamische rekken en sensoren nog niet op de auto gezet worden.

Teams vrezen nog meer tijd op circuit te missen

Die rekken en sensoren hebben ze echter wel nodig bij het begin van de testdag, die op 19 februari om 9.00 uur afgetrapt wordt. Als ze deze hulpmiddelen na afloop van de testsessie nog op de auto moeten zetten, dan kunnen de auto's niet om 9.00 uur de baan op komen volgens de engineers. Dat is een groot punt van zorgen voor de teams, die het aantal dagen van de wintertest dit jaar al terug zagen lopen van acht naar zes.

Een andere factor die hierin meespeelt, is het feit dat twee teams hun auto op de ochtend van de eerste testdag zullen onthullen. Dat zijn Haas F1 en Alfa Romeo. Dat zorgt ervoor dat er nog minder tijd beschikbaar is voor het maken van de foto. Mogelijk speelt ook mee dat de teams vrezen dat de concurrentie nog voor de start van de test in detail naar hun vindingen voor de nieuwe auto kunnen kijken.