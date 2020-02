Kevin Magnussen na matig 2019: "Ik blijf vertrouwen hebben in 2020-seizoen met Haas"

Dat het 2019-seizoen van Haas een bittere teleurstelling was, is een onmiskenbaar feit. Hoewel de openingsrace in Melbourne nog naar behoren verliep voor het Amerikaanse team, ging het, naarmate het seizoen vorderde, almaar slechter. Het team greep na de zomerstop zelfs terug naar het oude chassis, omdat het team alleen maar geen goede afstelling kon vinden met het geüpdatete chassis. Kevin Magnussen gelooft dat het team van de fouten uit het afgelopen jaar geleerd heeft.

De Deen is ervan overtuigd dat de ingezette neerwaartse spiraal niet door zal zetten in het komende seizoen. Magnussen benadrukt de kwaliteiten van het Amerikaanse team: “De eerste drie jaar hebben we grote stappen gemaakt. Ze lijken misschien niet zo groot, maar het is de waarheid. Bij Toro Rosso zijn ze bijvoorbeeld nooit in de top vijf geëindigd. Ze hebben een race gewonnen. Ze hebben meerdere keren op het podium gestaan, maar nooit als vijfde geëindigd bij de constructeurs. Haas werd in haar derde jaar als constructeur al vijfde. Het is iets indrukwekkends. En het lijkt erop dat niemand dat op waarde weet te schatten.”

Waar Haas over gestruikeld is, zullen ze niet nog een keer over struikelen, zo beweert de Deen. “De waarheid is dat het een genoegen is om bij een team te zitten dat is gegroeid in plaats van geslonken. Het is gewoon een fijne ervaring als je alle positieve dingen mee kan maken. Dit jaar hebben we terrein verloren. Mensen gaan dan twijfelen, maar ik denk dat er geen reden is om dat te doen”, benadrukt de Deen die het Haas-personeel blijft vertrouwen.

“Het is eigenlijk niet mogelijk om te verwachten, dat alles verloopt zoals je zou willen. Zolang we maar zorgen dat we niet in een lange negatieve spiraal terechtkomen waarin sommige teams verkeerden, zoals McLaren en Williams. Daar waren ze volledig de weg kwijt zijn en ondervonden daarvan meerdere jaren de problemen. Ik denk niet dat dat hier zal gebeuren. Dit is een deel van de goede dingen van het zijn van een klein team. We geloven dat we de situatie snel kunnen veranderen en weer op het goede spoor kunnen komen”, zo concludeert de nog altijd maar 27 jaar oude Magnussen.