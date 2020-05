Red Bull-bolides zetten straten Den Haag op stelten

Het Red Bull Racing-promoteam liet zich de afgelopen dagen al op verschillende plekken in Nederland zien. Het team filmt voor een promotievideo voor de Grand Prix van Nederland die verreden gaat worden in het eerste weekend van mei.

Samen met supermarktketen Jumbo hebben ze al veel locaties bezocht de afgelopen dagen. Van Pernis tot het strand in Scheveningen, alles kwam voorbij. De coureurs zijn nu gespot in Den Haag, waar het duo de straten even onveilig maakt. De bolides worden bestuurd door: Patrick Friesacher en Jüri Vips.