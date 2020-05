TN: "Doorgaan Chinese Grand Prix onder vergrootglas"

Door de uitbraak van het coronavirus hangt er een donkere wolk boven de Chinese Grand Prix die gepland staat in april 2020.

Het coronavirus, dat in sommige gevallen leidt tot longontsteking met dodelijke gevolgen heerst in Wuhan, provincie Hubei, China. Tot nu toe zijn er meer dan 800 patiënten in het ziekenhuis beland en vielen er meer dan 20 doden te betreuren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van China verhoogde het risico van de provincie Hubei inclusief Wuhan naar het ‘derde niveau’ en gaf een aanbeveling om niet meer naar de regio af te reizen. Om aan te geven hoe serieus de situatie moet zijn voor het afroepen van het derde niveau: het tweede niveau waarschuwt om "onnodige reizen naar de regio te stoppen", en wanneer het vierde niveau wordt ingesteld, betekent dit dat een evacuatie-advies wordt uitgegeven. De Chinese minister van Binnenlandse Zaken heeft samen met de minister van Buitenlandse Zaken besloten om ook binnen de eigen grenzen niveau vier nog niet in te stellen, maar bekende wel dat dit op korte termijn heroverwogen kan worden.

China heeft de voorzorgsmaatregelen ingezet om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Chinese automobielfederatie heeft ook alle sportevenementen tot april verboden.

De China Automobile Federation zei dat het verbod “een maatregel was om de uitbraak van virussen te voorkomen en te beheersen”. Volgens de Chinese nieuwssite TN is het waarschijnlijk dat nader onderzocht gaat worden of de Chinese Grand Prix, die gepland staat van 17 tot en met 19 april 2020 wel doorgang kan vinden.