Zo is de banking van de Arie Luyendykbocht tot stand is gekomen

Circuit Zandvoort krijgt voor de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix een laatste bocht met een forse banking. Na vijftien bekeken oplossingen bleek uit simulaties dat dit de best mogelijke optie was om inhalen iets makkelijker te maken.

Momenteel wordt er druk gewerkt aan Circuit Zandvoort om het circuit op tijd gereed te maken voor de eerste Grand Prix van Nederland in 35 jaar tijd. Een van de belangrijkste aanpassingen aan het circuit, is de toevoeging van een forse banking aan de Arie Luyendykbocht. Op die manier moet het DRS-systeem eerder geopend kunnen worden, zodat inhalen makkelijker wordt. Craig Wilson, hoofd vehicle performance bij de F1, legt uit hoe dat plan tot stand is gekomen.

"Toen we voor het eerst gingen kijken, zeiden we dat het met de huidige layout een uitdaging wordt om inhaalacties te krijgen. De rechte stukken zijn te kort, maar de vorm van het circuit ligt vast omdat het door een nationaal park omringd wordt. De zandduinen eromheen zijn beschermd, dus we kunnen het rechte stuk niet verlengen", vertelde Wilson in gesprek met Motorsport.com.

Simulaties tonen aan dat banking goede mogelijkheid was

De voormalig engineer van Williams en Mercedes stelt dat er zo'n vijftien oplossingen bekeken werden, maar dat geen van allen naar tevredenheid was. Vervolgens werd de eerste oplossing van de inmiddels overleden wedstrijdleider Charlie Whiting weer naar voren gebracht: het introduceren van een banking op Circuit Zandvoort. Wilson begon vervolgens zijn onderzoek naar welke banking er nodig was om DRS al voor de laatste bocht te kunnen openen.

"We hebben simulaties gedaan, waarna we wisten welk niveau aan banking nodig is om het te doen. Ik had het met twee verschillende methoden bekeken, de stabiliteit van de auto en het verlies van aerodynamica, en het lijkt erop alsof het kan. Daarna was de vraag of het fysiek mogelijk was." Die vraag heeft Zandvoort met een 'ja' kunnen beantwoorden, waarna de interesse van het circuit in de oplossing werd aangewakkerd.

"We hebben gesprekken met de FIA gehad en gezegd: 'Kijk, dit is wat we denken, vinden jullie dat goed?'. Zij zeiden dat ze naar de getallen en wat er verder nog bij betrokken is wilden kijken. Als proces kregen we alle juiste mensen samen en waren we in staat om met een oplossing te komen - een betrekkelijk unieke oplossing voor deze situatie."