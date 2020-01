Hamilton doneert half miljoen aan Australische hulpdiensten en dierenorganisaties

Lewis Hamilton riep mensen al op om geld te doneren naar aanleiding van de bosbranden in Australië. Zelf heeft hij ook een (flinke) duit in het zakje gedaan door 500.000 dollar te doneren aan Australische hulpdiensten en dierenorganisaties.

De afgelopen jaren heeft Hamilton zich steeds vaker gemanifesteerd als een activist voor de rechten van dieren. Hij heeft zichzelf een veganistisch dieet aangemeten en toont zich nu ook zeer betrokken bij de enorme bosbranden in Australië, die een enorm aantal weerloze dieren het leven heeft gekost. Om die reden heeft Hamilton 500.000 dollar gedoneerd aan Wires Wildlife Rescue, de Australische tak van het WNF en de Australische hulpdiensten.

"Het doet mij enorm pijn dat meer dan 1 miljard dieren in Australië een pijnlijke dood zijn gestorven, zonder uitweg en buiten hun schuld. Mijn liefde voor dieren is geen geheim en ik kan niet anders dan rouwen om de weerloze dieren die tot nu toe overleden zijn, waardoor een aantal diersoorten dichter bij uitsterven zijn gekomen", laat Hamilton in een emotionele post op Instagram weten.

De zesvoudig wereldkampioen laat weten veel bewondering te hebben voor de Australiërs die de strijd aangaan met de bosbranden. Ook roept hij zijn volgers op het sociale medium op om 'samen met mij na te denken over de impact die we hebben op onze planeet'. "Laten we samen werken om kleine veranderingen door te voeren, en onze vrienden en familie aan te moedigen hetzelfde te doen, zodat we kunnen helpen om een andere koers te gaan varen."

Hamilton meldde er overigens niet bij of het gedoneerde bedrag in Australische dollars of Amerikaanse dollars is. De hoogte van het bedrag in euro's komt daardoor uit tussen de 308.000 euro in het geval van Australische dollars en 450.000 euro als het om Amerikaanse dollars gaat.