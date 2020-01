Ook op officiële site Formule 1 tickets in de verkoop voor Nederlandse Grand Prix

Nederlandse fans, die naast tickets gegrepen hebben voor de Nederlandse Grand Prix, hebben alsnog een kans om aan tickets te komen. Op de officiële ticketshop van de Formule 1 zijn nog kaarten in de verkoop gegaan.

Afgelopen jaar gingen de eerste tickets voor de terugkeer van de Formule 1 in Nederland al in de verkoop. Dat gebeurde via een speciaal voor de Nederlandse Grand Prix opgezet digitaal platform. In totaal waren er een miljoen aanvragen voor de tickets op dat platform, terwijl er per dag slechts 105.000 bezoekers op het circuit gehuisvest kunnen worden. Veel fans visten dus achter het net.

Later ging op hetzelfde platform nog een aantal kaarten in de verkoop, terwijl er in de komende maanden ook een platform opgezet zal worden waarop tickets voor het raceweekend doorverkocht kunnen worden. Er is echter nog een andere mogelijkheid voor de Nederlandse (en internationale) fans om aan kaarten te komen en dat is via de officiële website van de Formule 1.

Er zijn nog een aantal opties beschikbaar. Het is nog mogelijk om tickets voor zaterdag en zondag te kopen, maar ook om tickets voor vrijdag tot en met zondag te kopen. Losse tickets voor alleen de vrijdag, zaterdag of zondag zijn niet meer te koop. De goedkoopste beschikbare kaarten is de tribune Arena - In Grandstand 1, die vlak voor de Audi S-bocht gesitueerd is. Kosten: 409 euro.

Via deze link is het nog mogelijk om tickets te kopen voor de Nederlandse Grand Prix, die tussen 1 en 3 mei 2020 verreden wordt op Circuit Zandvoort.