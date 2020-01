Promotor Australische GP ziet race voorlopig niet in gevaar komen door bosbranden

De organisatie van de Grand Prix van Australië maakt zich nog niet bijzonder veel zorgen over de bosbranden. Vooralsnog ziet promotor Andrew Westacott de race niet in gevaar komen.

Nog altijd zijn er enorme bosbranden in Australië. Die hebben tot nu toe het leven gekost aan 25 mensen, terwijl miljoenen dieren de vlammenzee niet overleefd hebben. Ook in Victoria, de deelstaat waarin Melbourne ligt, kampt met de nodige brandhaarden. De luchtkwaliteit is bovendien ook erg slecht. In hoofdstad Canberra, op 600 kilometer van Melbourne, is de luchtkwaliteit momenteel de slechtste ter wereld.

Ook in Melbourne, dat halverwege maart het decor moet zijn voor de seizoensopening van de Formule 1, zijn de gevolgen van de bosbranden merkbaar in de luchtkwaliteit. Toch maakt Westacott, de baas van de Australian Grand Prix Corporation, zich op dit moment nog niet echt zorgen. De Australiër verwacht dat de impact van de bosbranden op de race niet bijzonder groot zal zijn.

"Melbourne zelf wordt niet geraakt door de branden. Die centreren zich verder naar het oosten, tenminste 200 tot 300 kilometer weg van de stad", vertelde hij aan persbureau PA Sport. "Het draait om de veranderende windrichting die een verslechtering van de luchtkwaliteit veroorzaakt. Maar aangezien ons evenement nog twee maanden weg is, bekijken we de situatie zoals we dat normaal ook doen."

De Grand Prix van Australië moet de opening van het seizoen 2020 worden. De race wordt van 13 tot en met 15 maart gehouden op het stratencircuit door Albert Park in Melbourne.