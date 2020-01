Brundle: "Niet verrast als Red Bull bij vertrek Verstappen uit F1 was gestapt"

Martin Brundle ziet de aankondiging van de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing als goed nieuws. De voormalig Formule 1-coureur had niet raar opgekeken als Red Bull de F1 de rug had toegekeerd als Verstappen was vertrokken.

Het contract van Verstappen bij Red Bull zou eind 2020 aflopen, maar dinsdag maakte het team bekend dat de overeenkomst met drie seizoenen is verlengd tot eind 2023. Red Bull toont hiermee haar intentie dat ze nog langer in de sport willen blijven en geven motorleverancier Honda bovendien alle reden om ook langer samen te werken met het team. Brundle verkondigde bij Sky Sports dat de contractverlenging van Verstappen goed nieuws is voor de Formule 1 als geheel.

"Het was voor Red Bull essentieel dat Max zou blijven. Als hij naar Mercedes of Ferrari was gegaan, moest je je zorgen maken dat teameigenaar Dietrich Mateschitz naar de hele zaak had gekeken en zich zou afvragen hoeveel zin het heeft als hij talenten de kans geeft, om vervolgens het team te verlaten", stelt de huidige commentator van Sky Sports.

'Pakket Red Bull heeft Verstappen overtuigd'

Brundle hamert vervolgens op het belang voor teams van een visie en plan voor de lange termijn. Door de aankondiging van Verstappen kan Red Bull in de komende jaren de plannen om de Nederlander heen bouwen en dat is voor zowel team als coureur prettig. Volgens Brundle was het plaatje bij Red Bull overtuigend genoeg om de achtvoudig Grand Prix-winnaar voor langere tijd aan zich te binden.

"We weten natuurlijk ook dat er vaak aan beide kanten ontsnappingsclausules zijn. Die provisies moeten er zijn. Prestatieclausules zijn altijd lastig op te stellen, maar je kan ook vragen om zekerheid rond belangrijk personeel. Als ik bij zou tekenen bij Red Bull, wil ik misschien wel weten of Christian Horner er nog is, en of Adrian Newey blijft? Uiteindelijk hebben ze financieel en technisch een pakket samengesteld en dat heeft Max en zijn groep overtuigd om nog vier jaar te blijven."