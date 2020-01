Promotor Canadese Grand Prix: "Fans hebben niet genoeg geduld met Stroll"

De promotor van de Grand Prix van Canada, Francois Dumontier, neemt het op voor Lance Stroll. Hij verwijt de fans dat zij te weinig geduld tonen met de Racing Point-coureur.

Stroll begint in 2020 aan zijn vierde seizoen in de Formule 1. Het wordt tevens zijn tweede jaar in dienst van Racing Point, dat halverwege 2018 in handen kwam van vader Lawrence Stroll. In zijn eerste drie seizoenen liet Stroll af en toe aardige dingen zien, maar zeker in de tweede helft van 2019 kwam hij fors tekort op teamgenoot Sergio Perez. Dumontier vindt echter dat 2019 een vertekend beeld heeft gegeven.

"Ze hebben geen geduld met Lance. Het mag echter niet vergeten worden dat er al bijna een jaar niet meer ontwikkeld werd bij het team toen het consortium van zijn vader Force India overname, dat op dat moment onder curatele stond. Ze hebben nog het een en ander bij te halen, maar dat zal volgens mij wel komen", vertelde de promotor aan La Presse.

Stroll verwacht beter 2020 te draaien

Zelf heeft Stroll er vertrouwen in dat hij zijn niveau in 2020 naar het volgende plan kan tillen, mede doordat er deze winter weinig verandert voor hem. "Het feit dat ik een tweede seizoen kan aantreden met hetzelfde team en met meer ervaring zorgt voor een simpele rekensom. Daar zal ik enorm van profiteren. Daar geloof ik in, maar ik zal nog een jaar moeten wachten voor ik daar de bevestiging van heb."

"Bij Williams gold hetzelfde, hoewel je de progressie niet kon zien door de magere kwaliteit van de auto van 2018. Ik had echter de impressie dat ik beter begreep wat ik met de auto moest doen. Wat dat betreft zal het volgend jaar ook zo zijn. We hebben nu ook de luxe dat we tijd hebben voor de voorbereiding, wat we door alle veranderingen in het team vorig jaar niet hadden."