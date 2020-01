Terugkeer Hockenheim op F1-kalender 'hangt af van Liberty Media'

Hockenheim en Duitsland staan ervoor open dat de Formule 1 in de toekomst een terugkeer maakt. De circuitbaas van Hockenheim stelt echter dat een terugkeer vooral afhangt van de voorkeuren van Liberty Media.

De Duitse Grand Prix verdwijnt in 2020 van de kalender. De race was sinds de oprichting van het wereldkampioenschap Formule 1 een vaste prik op de kalender, want sinds 1950 werd de race slechts drie keer niet verreden. In 2020 komt daar dus een vierde keer bij, nadat het contract tussen Liberty Media en Hockenheim niet verlengd werd. Tegenover het verlies van Duitsland staat de komst van Vietnam en de terugkeer van Nederland.

Het is echter niet zo dat Hockenheim geen Grand Prix wil organiseren. De financiële situatie maakt het echter onmogelijk om de Formule 1 naar Duitsland te halen en Jorn Teske, de baas van Hockenheim, legt de bal daarom bij Liberty Media neer. "Duitsland is een land met een lange racetraditie, met een sterke federatie en en sterke automobielclubs", verklaart hij tegenover Motorsport-Total.com.

"Het is onwaarschijnlijk dat de organisatoren van andere Grands Prix volledig moeten leunen de ticketverkoop. Ik zeg niet dat voor ons subsidies broodnodig zijn, maar het zou niet zo moeten zijn dat het risico met miljoenen euro's volledig op onze schouders rust. De Formule 1 moet beslissen hoe belangrijk ze historische circuits vinden, en in hoeverre ze een compromis willen sluiten bij het bepalen van de hosting fees."