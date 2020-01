Binotto verwacht in 2021 van hetzelfde laken een pak

Mattia Binotto verwacht dat de pikorde in de Formule 1 in 2021 globaal gezien hetzelfde blijft als in de afgelopen jaren. Hij verwacht dat niet alle teams op gelijke voet beginnen in het nieuwe tijdperk van de sport.

De Formule 1 introduceert in 2021 een heel nieuw pakket met reglementen. De technische reglementen gaan op de schop om betere gevechten te faciliteren en de verschillen tussen de teams kleiner te maken, terwijl de invoering van financiële reglementen ervoor moeten zorgen dat de uitgaven beperkt worden en de teams qua financiële middelen op een gelijker speelveld komen te staan.

Binotto verwacht echter niet dat er in 2021 veel gaat veranderen. "De nieuwe regels zullen de F1 vijf jaar stabiliteit geven. Ik denk echter dat de teams met meer bronnen in 2021 een competitief voordeel zullen hebben ten opzichte van de rest, wat laat zien dat niet iedereen in 2020 een extra budget kon inzetten. De situatie in 2021 zal daardoor niet heel anders zijn dan die van nu", vertelde de teambaas van Ferrari aan La Gazzetta dello Sport.

'Gat tussen teams pas na enkele jaren kleiner'

Tijdens het seizoen 2020 zal de aandacht van de teams verdeeld moeten worden over de auto's van 2020 én 2021. Dat is een taak die de topteams eenvoudiger kunnen uitvoeren: zij kunnen leunen op een groter personeelsbestand en hebben de financiële middelen om twee projecten parallel te laten draaien. "De projecten zullen parallel lopen en afhankelijk van hoe goed onze volgende auto is, zullen we prioriteiten stellen", zegt Binotto.

"De nieuwe reglementen zijn op zo'n manier geschreven dat de hoeveelheid vrijheid qua ontwikkeling minder groot wordt dan nu het geval is. Ik weet vrij zeker dat we binnen drie jaar in de buurt komen van het plafond qua prestaties. Het gat tussen de eerste en laatste teams zal dan kleiner worden. Het doel dat Liberty zichzelf gesteld heeft om de teams dichterbij elkaar te brengen, kan bereikt worden. Dat zal echter niet onmiddellijk gebeuren."