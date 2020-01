'Dutch Grand Prix moet net als Lowlands en Zwarte Cross sterke reputatie opbouwen'

De terugkeer van de Nederlandse Grand Prix kan niet geheel los gezien worden van de opkomst van Max Verstappen in de Formule 1. Het doel van de organisatie van de race is echter om een evenement neer te zetten dat ook zonder de Nederlandse smaakmaker kan blijven bestaan.

Na 35 jaar afwezigheid keert de Formule 1 in 2020 terug naar Nederland. Wederom is Circuit Zandvoort de plaats van handeling. Het circuit en organisator Dutch Grand Prix bevinden zich in de ideale positie om te profiteren van de populariteit van Verstappen. De Nederlander en Red Bull Racing willen in 2020 voor de titel gaan en daardoor kan niet uitgesloten worden dat er misschien wel succes geboekt wordt op Zandvoort.

Er werden na de bekendmaking veel vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van een Grand Prix in Nederland. Dat vindt circuitdirecteur Robert van Overdijk typisch Nederlands. Tegen De Telegraaf vertelde hij over de ambitie om de Grand Prix zo'n succes te maken dat die ook zonder Verstappen kan bestaan. "Als je met zo'n traject begint, moet je erin geloven dat het lukt. Je moet bedenken wat je allemaal kan tegenkomen en daar moet je je op voorbereiden."

"Ik heb telkens gezegd dat wij de Grand Prix van 'against all odds' zijn. Als het dan lukt, voelt het echt Nederlands om vooral te horen waarom het niet zou kunnen. Ik geloof zelf echt in wat we hier doen, maar ook in het grotere verhaal: een Formule 1-circuit waar allerlei ontwikkelingen tegenaan worden geplakt, zoals hotels op het strand en het circuit, en een congreslocatie. Het wordt een unieke plek."

"We hebben de Grand Prix voor drie jaar, met nog een optie voor twee jaar. In die tijd gaat het ons lukken om het ultieme racefestival neer te zetten. Je kan het vergelijken met Lowlands, of nog meer met de Zwarte Cross. Het moet iets zijn dat zo'n sterke reputatie opbouwt dat het kan blijven doorgaan, ook als Max niet meer meedoet. Wat we hier nu doen, zet zowel het circuit als Zandvoort voor de komende tien tot twintig jaar op de kaart."