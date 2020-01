Binotto: "Vettel en Leclerc belden elkaar en mij na crash in Brazilië"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft onthuld dat Sebastian Vettel en Charles Leclerc elkaar gebeld hebben na hun botsing tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2019.

In de slotfase van de race kwam het duo heel lichtjes met elkaar in aanraking op het rechte stuk tussen bochten 3 en 4. Voor beide coureurs leverde het tikje dermate veel schade op dat ze hun race moesten beëindigen. Het was de eerste keer dat de twee schade opliepen bij een onderlinge botsing, sinds ze begin 2019 teamgenoten van elkaar werden bij Ferrari.

Ondanks de teleurstelling van het incident stelt Binotto dat het duo contact met elkaar heeft opgenomen na de race, nog voordat ze zich bij Binotto voegden in een groepsgesprek om de lucht te klaren. "Ik ben heel blij met hoe de teamspirit gegroeid is", vertelde Binotto in een interview met The Official Ferrari Magazine. "We zijn compact en een eenheid, inclusief de coureurs, ondanks wat sommige mensen insinueren."

"Een voorbeeld? Op de dinsdag na het incident bij de Braziliaanse Grand Prix ging mijn telefoon af en op het scherm zag ik de namen van Seb en Charles. Ze hadden met elkaar gesproken en de lucht geklaard, en ze belden mij voor een gesprek met z'n drieën. Het was niet alleen een gebaar, het liet ook een geweldige vereende geest zien. Het was hoe dan ook beter het incident in Brazilië nu gebeurd is, omdat het ons helpt om elkaar beter te begrijpen voor volgend jaar."

'Geef niet alleen geld uit, maar moet nu ook besparen'

2019 was voor Binotto zijn eerste jaar als teambaas van Ferrari, nadat hij de afgelopen jaren onder Maurizio Arrivabene alleen technisch directeur was. Zijn nieuwe rol houdt volgens Binotto in dat de focus ligt op het besparen van geld, in plaats van het alleen uit te geven. "Ik zou dat niet zeggen, aangezien 90 procent van de Gestione Sportiva uit technici bestaat", zei Binotto na een vraag of het managen menselijker en minder technisch is geworden.

"Mijn nieuwe rol covert ook de andere tien procent: communicatie, marketing, sponsoring, juridisch. Ook zijn er andere gebieden toegevoegd, waarvoor ik misschien minder gekwalificeerd ben. Je zou kunnen zeggen dat ik als technisch directeur gewend was aan alleen het uitgeven van geld, maar dat ik nu als teambaas moet nadenken over waar ik kan besparen of zelfs geld kan verdienen."