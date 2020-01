Bottas noemt overwinning in eerste race hoogtepunt van seizoen 2019

Het hoogtepunt van het seizoen 2019 van Valtteri Bottas kwam achteraf gezien al tijdens de openingsrace in Australië. Dat is in ieder geval waarop de keuze van de Mercedes-coureur zelf valt.

In Melbourne lukte het Bottas om teamgenoot Lewis Hamilton voor te blijven bij de start, waarna hij redelijk dominant aan de leiding bleef rijden. Het was de eerste van vier overwinningen in 2019 voor de Fin. Hij verklaarde dat deze race zijn persoonlijke hoogtepunt van het seizoen was door de manier waarop hij de zege wist te pakken na een lastig seizoen in 2018, waarbij hij geen enkele race won.

"Ik blijf toch bij de eerste race van het jaar in Australië. Dat kwam nadat ik een jaar eerder een lastig seizoen had, en een overwinning in de eerste race was precies wat ik nodig had", vertelde Bottas. "Het was wat ik nodig had voor mijn vertrouwen en mindset. Het was dus een goed moment en absoluut mijn hoogtepunt van het seizoen."

Ook in 2020 wil Bottas sterker worden

Nadat hij zich in 2019 met vier zeges en een tweede plek in het kampioenschap wist te revancheren voor een zwaar seizoen in 2018, geeft Bottas toe dat het zijn doel is om dit seizoen nog sterker voor de dat te komen. Door zijn vorm nog verder te verbeteren hoopt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar in 2020 echt mee te kunnen doen om de wereldtitel.

Bottas hoopt ook dat zijn betere prestaties en aanhoudende succes in dat geval genoeg zijn om het team te overtuigen dat hij ook in 2021 voor het team moet uitkomen. Dat zou dan Bottas' vijfde seizoen bij Mercedes worden. "Dat is absoluut mijn doelstelling. Ik denk dat we het vroeg in het seizoen zullen zien, maar uiteindelijk is dat wel waar ik op uit ben."